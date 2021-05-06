Dedektörle hazine ararken 45 tarihi eserle yakalandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde F.Y. (17), dedektörle define ararken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinden Eski Çağ dönemine ait 37'si sikke, 45 tarihi eser ele geçirildi.

Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık Mahallesi Deliklitaş mevkiinde devriye gezerken, F.Y.'nin dedektörle define aradığını tespit etti. Şüphelinin üst aramasında Eski Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 sikke, 5 obje, 1 yüzük ile 2 ok ucu olmak üzere toplam 45 tarihi eser ele geçirildi. F.Y. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-06 09:51:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.