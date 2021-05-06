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Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüntülendi

İHA

Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüntülendi

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.
Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesi Yukarı Bozlak mevkisinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sarı benekli benekli semender bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen sarı benekli semender akşam saatlerinde yol ortasında gördüğünü söyleyen İdris Abacı, "Yolda hareket eden bir sürüngen gördüm ve dikkatimi çekti. Daha sonra dikkatlice baktığımda ise nesli tükenmekte olan semenderi olduğunu farkettim. Yolun ortasında olduğu için ezilme tehlikesine karşı karşıyaydı. Yolun ortasından alıp ağaçlık alana bıraktım" dedi.

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