Güngör: "Konutları bayram sonrası hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı tamamlanan konutları bayram sonrası hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

Başkan Güngör, Yusuflar Mahallesindeki kentsel dönüşüm kapsamında inşası süren konutları incelediklerini belirterek, "Toplamda iki aşamadan oluşan Yusuflar (Tekke) Mahallesi kentsel dönüşüm için biz Saçaklızade’de başlattığımız 100 konutluk projeyi hamdolsun bitirdik. Büyükşehir olarak bitirdiğimiz konutları bayram sonrası hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. İlk etabında bin konut, ikinci etabındaysa toplamda 2 bin konut bulunan kentsel dönüşüm projemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle ciddi bir aşama kaydettik. Saçaklızade’de 200 ve Kurtlar bölgemizde 450 konut olmak üzere rezerv alanlarımızda inşaat TOKİ tarafından hızla sürdürülüyor. Aldığımız bilgilere göre bu konutlarımızdaki teslim takvimi gelecek yıl bu aylarda başlamış olacak" dedi.

Akıllı şehir planlamacılığının bir devamı olarak Önsen Köprüsünün ihalesini ve yer teslimini yaptıklarını belirten Başkan Güngör, "Bayram sonrası inşallah buraya da başlamış olacağız. Toplamda 200 metre uzunluğa sahip köprümüzü 4,5 kilometrelik bağlantı yoluyla birlikte yapacağız. Yani köprü tamamlandığında Ağcalı Kavşağı’ndan bu bölgemize kadar kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Böylece yaklaşık 60 bin hemşehrimizin şehir ulaşımı için kullandığı karayolu yaklaşık 10 kilometre kısalacak. İleriye dönük bu bölgede öngördüğümüz 150 bin nüfus potansiyelinin ulaşım standardı yükselecek” ifadesini kullandı.

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