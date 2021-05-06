Budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı, itfaiyeciler kurtardı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan Nizamettin Demirci (50), itfaiye ekiplerince indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Demirci, budamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Demirci, bir süre sonra ağaçta fenalaşarak, yakınlarından yardım istedi. Aşağı inemeyen Demirci'nin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Demirci, ağaçtan indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve tansiyonunun düştüğü belirlenen Demirci, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-06 15:16:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.