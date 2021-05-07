Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ'lı terörist adliyede

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 Suriye uyruklu, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2016 yıllarında terör örgütü DEAŞ mensubu olarak Suriye'nin İdlib kentinde silahlı eyleme katılan Suriyeli Y.B. (25) ve Ş.V.'nin (30) Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucu DEAŞ'lı teröristlerin saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.B. ve Ş.V., jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-07 12:56:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.