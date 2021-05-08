Altın takı üretimindeki düşüşte pandemi etkisi



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ALTIN takı üretiminde İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci olan Kahramanmaraş'taki kuyumcuların üretimi, yüzde 70 düştü. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, pandemi tedbirleri çerçevesinde düğün ve nişanların iptal edilmesiyle takı üretimlerinin 7 tonlardan 2 tona kadar düştüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'taki kuyumcular, yakın zamanda açılan, hem alan büyüklüğü hem de atölye sayısı ile dünyanın en büyük altın takı üretim tesislerinden olan, 107 bin metrekare kapalı alana sahip Altınşehir'de takıları üretecek. 24 ayar saf altınının maharetli ustaların ellerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek, kolye, küpe, gerdanlık, yüzük gibi takılara dönüştürüldüğü atölyelerde pandemi nedeniyle en sessiz günler yaşanıyor. Düğün ve nişanların koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesiyle atölyelerin tamamında sipariş üzerine üretim yapılıyor.

'ÜRETİM 7 TONDAN 2 TONA DÜŞTÜ'

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Öz, pandeminin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hemen hemen birçok sektörü olumsuz etkilediğini, bu sektörlerden birinin de altın takı üretimi olduğunu söyledi. Geçen yıl takı üretiminin 2019'a oranla yüzde 70 düştüğünü belirten Öz, buna rağmen sektörde işçi çıkarılmadığını kaydetti. Öz, sektördeki son durumu şöyle anlattı:

"Kahramanmaraş'ta irili ufaklı ortalama 500 atölye var. 2020'de çıkan bu pandemi dünyanın her tarafından tüm sektörleri ve herkesi etkilediği gibi Kahramanmaraş'ta imalat yapan kuyumcu esnafını da çok derinden etkiledi. Biliyorsunuz toplantılar, özel günler, düğünler, nişanlar gibi birçok etkinlikler Covid-19'dan dolayı yapılamaz hale geldiğinden bu yana sektörümüz sürekli can çekişir hale geldi. Sektörümüz nefes almak istiyor ama bu Covid de tüm dünyanın başına bela olmaya devam ediyor. 2019'da 7 ton altını takıya dönüştürülürken, 2020'de bu rakam 2 tona kadar düştü ve bu düşüş halen devam ediyor. Gerçekten sektör ayakta durmakta zorlanıyor. Sektörde 4 bin kişi istihdam ediliyor ve firmalarımız işçi çıkarmadan ayakta durmaya, kendi yağlarıyla kavrulmaya çalışıyorlar. Kesinlikle kendilerini değil istihdam edilen çalışanları düşünerek kapılarını açık tutmaya çalışıyorlar. Umarım 2021 yılı bu pandemiden kurtuluş yılı olur ve bizim de yarınlarla ilgili bakış açımız değişir. Bu yıl tamamlanan Altınşehir'de hedefimiz 10 bin istihdamdı. İnşallah pandeminin bitmesiyle o günleri yakalayacağımız düşünüyorum."

'35 YILDIR BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK'

Atölye sahiplerinden Yaşar Gözüaçık da pandeminin bitmesiyle eski günlere dönmenin hayalini kurduklarını belirterek, "2019'da işlerimiz iyiydi fakat bu pandemi süreci girince işlerimizde durgunluk oldu. Düğünlerin iptal olması bizim işimizi etkiledi. 10 personelimiz var ve bu süreçte onları çıkarmamaya çalışıyoruz. Bir de mesleğimizde elemanları kendimiz yetiştirdiğimiz için onları bir şekilde çıkarmamaya çalışıyoruz. 35 yıldır işletme sahibiyim ve 35 yıldır hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-08 11:26:11



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