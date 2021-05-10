Fırtına ağaçları devirdi, binaların kaplamasını uçurdu

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Kahramanmaraş’ta etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçları deviren, binanın kaplamasının uçmasına neden olan fırtına maddi hasara yol açtı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi ile Onikişubat ilçelerinde meydana geldi. Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Pekeller kavşağında etkili olan fırtına, ana arterdeki ulu çınar ağacını yola devirdi. Bir süre trafiğe kapatılan yolda, emniyet güçlerince önlem alınarak araçların tek şeritten ulaşımı sağlandı.

Onikişubat ilçesi Üngüt mahallesinde ise 10 katlı binanın 7’nci katının kaplaması uçtu. Güvenlik güçlerince araçlar, olay yerinden kaldırıldı. Akşam saatlerinde başlayan fırtına, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

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