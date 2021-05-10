Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, 31 gram metamfetamin, 9 gram esrar maddesi ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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