Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 ölü

İHA

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 ölü

Kahramanmaraş’ta kamyona çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Özdemir'in (37) kullandığı 06 AY 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Kayseri karayolunun 30'ncu kilometresinde, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkisi, Ilıca yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile Hasan Özdemir (79), Fatma Özdemir (80) ve Tugay Özdemir (17) hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bankacılığı bırakıp çilek üretimine başladı Kahramanmaraş’ta bankacılığı bırakıp doğup büyüdüğü köye yerleşen 38 yaşındaki Ümit Uçar, topraksız çilek üretim tesisi kurdu, 30 kişiyi istihdam etti
YEREL HABERLER Bankacılığı bırakıp çilek üretimine ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Ericek Gümüşkaya Mağarası görenleri hayran bırakıyor 7 milyon yıl önce oluşuma başlayan mağarada iki göl ile çok sayıda sarkıt ve dikit bulunuyor
YEREL HABERLER Ericek Gümüşkaya Mağarası görenleri hayran ...
Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" yetiştiriliyor Kahramanmaraş'ta farklı aroması ve büyüklüğü ile dikkat çeken yediveren cinsi çilekler, onlarca çiftçinin yeni ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Ot bitmeyen tarlalarda şimdi "çilek" ...
Fırtına ağaçları devirdi, binaların kaplamasını uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına ağaçları devirdi, binaların kaplamasını ...
Uyuşturucu madde, 2 tabanca ve tüfekle yakalan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde, 2 tabanca ve tüfekle yakalan kişi ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu
YEREL HABERLER Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu
Tırdaki atıklar yangına neden oldu Dorsede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Tırdaki atıklar yangına neden oldu Dorsede çıkan ...
Sıva yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sıva yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
İnşaattan düşen sıva işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen sıva işçisi hayatını kaybetti
WhatsApp’ın kullanıcılara tanıdığı onay süresi 15 Mayıs’ta doluyor Avukat Karcıoğlu; "Günlük hayatta kullandığımız birçok veri ticari meta haline getirilmek isteniyor"
YEREL HABERLER WhatsApp’ın kullanıcılara tanıdığı onay süresi 15 ...
Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bahar temizliği
YEREL HABERLER Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bahar temizliği
Mevsimlik tarım işçilerinin Ramazan'da zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin Ramazan'da zorlu mesaisi
Altın takı üretimindeki düşüşte pandemi etkisi
YEREL HABERLER Altın takı üretimindeki düşüşte pandemi etkisi