Otomobil kamyona çarptı: Aynı aileden 4 ölü



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, babası, annesi ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Fırnız kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Özdemir (37) yönetimindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, önünde giden kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Hasan Özdemir (79), eşi Fatma Özdemir (80) ve torunu Tugay Özdemir'in (17) öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ramazan Özdemir ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan 3 kişinin cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, morga konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-10 17:51:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.