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Hastane dönüşü kazada ölen aile, yan yana toprağa verildi

DHA

Hastane dönüşü kazada ölen aile, yan yana toprağa verildi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kamyona arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ramazan Özdemir (37) ile babası Hasan (79), annesi Fatma (77) ve oğlu Hasan Hüseyin (14) Özdemir, yan yana mezarlarda toprağa verildi. Ramazan Özdemir'in, prostat kanseri babası Hasan Özdemir'i iğne olması için hastaneye götürdüğü, ailesiyle hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Çukurhisar Mahallesi'ne giden Ramazan Özdemir yönetimindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, dün Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Fırnız kavşağında önündeki kamyona çarptı. Kazada Ramazan Özdemir ve babası Hasan Özdemir, annesi Fatma Özdemir ile oğlu Hasan Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir ailesinin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Malik Ejder Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Özdemir ailesinin yakınları, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda kişi katıldı. Helallik alındıktan sonra Hasan Özdemir, Fatma Özdemir, Ramazan Özdemir ve Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazeleri, kılınan namazların ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
KANSER HASTASI BABASINI HASTANEDEN GETİRİYORMUŞ
Öte yandan Ramazan Özdemir'in, Kahramanmaraş merkezde oturduğu, Çukurhisar Mahallesi'nde yaşayan prostat kanseri babası Hasan Özdemir'i iğne olması için hastaneye götürdüğü, kazanın da hastaneden eve dönerken meydana geldiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-11 12:47:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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