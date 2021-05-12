Kızıl geyik köye indi; çocuğun sevme anı kamerada



İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde türü koruma altındaki kızıl geyik köyde yiyecek ararken görüntülendi. Bir çocuğun geyiği sevme anları ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İlçeye bağlı eskiden köy olan Karagaçayırı Mahallesi'nde çiftçiler hayvanlarını otlattıkları sırada yakınlarına kadar gelen kızıl geyiği görerek şaşkınlık yaşadılar. Geyiği bir süre seven vatandaşlar o anları cep telefonuna kaydettiler. Geyiğin yanına giden küçük bir çocuğun onu sevme anı da cep telefonu kameralarına yansıdı. Geyik, bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2021-05-12 15:29:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.