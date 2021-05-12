Ahşap evde çıkan yangı söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesi’nde ahşap bir evde çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle bir anda alevler etrafı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.