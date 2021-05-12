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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahşap evde çıkan yangı söndürüldü

İHA

Ahşap evde çıkan yangı söndürüldü

Kahramanmaraş’ta ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesi’nde ahşap bir evde çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle bir anda alevler etrafı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilmesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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