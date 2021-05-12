Bataklığa saplanan ineği vinçle kurtardılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri vinç yardımıyla kurtardı.
Kavlaklı Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Mustafa Altun'un ineği bataklığa saplandı. İneğini bataklıktan çıkarmaya çalışan Altun'un tüm çabaları yetersiz kaldı. Bunun üzerine Mustafa Altun itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonunda karnına halat bağladıkları ineği vinç yardımıyla bataklıktan çıkarak sahibe teslim etti. Mustafa Altun, ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-12 20:24:34
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