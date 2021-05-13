Jandarma engellileri unutmadı

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Kahramanmaraş'ta 1016 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında jandarma personeli, cam kemik hastası genci ziyaret etti

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1016 Mayıs Engelliler haftası kapsamında, Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan isimli genç ziyaret edildi. Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak ve unutulmadıklarını hissettirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Ramazan Bayramı dolayısıyla da şeker ve çikolata ikram edildi.

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