Vali Coşkun'dan şehitlik ziyareti

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Kahramanmaraş' ta Vali Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit aileleriyle birlikte şehitlik ziyareti yaptı.

Şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Vali Coşkun, şehitlere rahmet dilerken ailelere sabrı cemil niyazında bulundu. Ziyaret, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından okunan Kur'anı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi.

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