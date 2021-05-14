İnşaat boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta oyun oynarken inşaat boşluğuna düşen çocuk itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Evinin etrafında oyun oynayan çocuk bir anda dengesini kaybederek bir inşaatın yanındaki dar bir boşluğa düşerek sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen çocuğu yoğun çabalar sonrası kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.