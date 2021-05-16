Leylekler minare ve direkleri mesken tuttu Yaylalara yerleşen leylekler bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor

Sıcak yaz günlerini Kahramanmaraş’ın yaylalarında geçirecek leylekler, minare ve direkleri mesken tutmaya başladı.

Baharın müjdecisi olan leyleklerin sıcak bölgelerden Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki yaylalara göçü başladı. Leylekler, yaklaşık 5 ay ilçedeki yayla ve meralardaki yüksek gerilim direkleri ve minarelerde konaklayacak.

Yaylaların endemik bitkileri ve soğuk sularında yaz sezonunu geçirecek olan leylekler, aynı zamanda bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor. Leylekler konakladıkları yaylalarda kaldıkları zaman diliminin ardından, sayıları yaylaya geldikleri anın iki katına ulaşıyor.

120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçecek olan leylekler, bölge halkının da ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar leylekleri sıcak yaz günlerinde misafir ettikten sonra uğurladıklarını söylüyor.

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