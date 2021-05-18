Eski eşini öldürüp, intihar etti



Ömer KOÇMustafa KILIÇLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Erdal Bozdere (41), eski eşi Gülendam Göz'ü (41) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, sabaha karşı Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Bozdere, bir süre önce boşandığı Gülendam Göz'ün yaşadığı eve gitti. Burada, Bozdere ve Göz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bozdere yanındaki tabancayla Gülendam Göz'e ateş etti. Erdal Bozdere, ardından tabancanın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Serdar Bozdere ile Gülendam Göz'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsileri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Pazarcık Ömer KOÇ-Mustafa KILIÇLI

2021-05-18 11:41:20



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