Şehidin kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giden ekibe silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl’ün kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen doğum günü kutlamasında şehit polis memuru Barış Göl’ün kızı Güneş Gökçe 1. yaş gününde unutulmadı.

Şehit polisin eşi Gülşah Göl, "Bu süreçte hiç bir zaman yalnız kalmadık. Bizler büyük bir aileyiz. Kızımı böyle güzel bir günde unutmadığınız için sizlere teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

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