Parmağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan 3 yaşındaki Yusuf, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda küçük Yusuf, oturduğu plastik sandalyeye işaret parmağını sıkıştırdı. Yardıma koşan ailesi, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Eve giden itfaiye ekipleri, plastik sandalyeyi keserek Yusuf'un parmağını sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Ekipler çalışma yaparken küçük çocuk ise "acıyor" diyerek gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-18 19:47:25



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