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Şehit kızı, nikah masasına emniyet müdürünün kolunda gitti

DHA

Şehit kızı, nikah masasına emniyet müdürünün kolunda gitti


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polis memuru Furkan Korkmaz ile evlenen şehit polis Halil Aksak'ın kızı Kübra Nur Aksak, babası olmadığı için nikaha emniyet müdürünün kolunda gitme hayalini İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu gerçekleştirdi. Makam aracını gelin arabası olarak tahsis eden Cebeloğlu, koluna girdiği gelin Aksak'ın nikah şahitliğini de yaptı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2008'de terör örgütü PKK mensuplarıyla özel hareket polisleri arasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Halil Aksak'ın kızı Kübra Nur Aksak, büyüdü ve gelin oldu. Polis memuru Furkan Korkmaz ile evlenen Aksak için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu makam aracını şehit kızına gelin arabası olarak tahsis etti. Kübra Nur Aksak, eşi Furkan Korkmaz ile ilk olarak Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedilen babasının mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında dua edip, çiçek bırakan Aksak ve annesi Eşe Aksak duygusal anlar yaşadı. Babasının mezarında gözyaşı döken Kübra Nur Aksak, daha sonra nikah için Atatürk Parkı'ndaki nikah salonuna geçti.
HAYALİNİ CEBEOLOĞLU GERÇEKLEŞTİRDİ
En büyük hayali babası olmadığı için nikaha emniyet müdürünün kolunda gitmek olan Kübra Nur Aksak'ın bu hayalini İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu gerçekleştirdi. Aksak, nikah masasına Cebeloğlu'nun kolunda geldi. Çiftin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıyarken, şahitleri de Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu oldu.
'O ŞU AN BENİ İZLİYORDUR'
Kübra Nur Aksak, hem evlendiği hem de en mutlu gününde babasının silah arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Aksak, "Gönlü isterdi ki babam da burada olsun. Onun yerini aratmadıkları için o kadar çok mutluyum ki. Hepsiyle gurur duyuyorum. Tabi o beni şu an bir yerlerden izliyordur, görüyordur. Gönül isterdi ki yanımda olsun ama her zaman yüreğimde hissediyorum onu" dedi.
'KAYINBABAMIN İZİNDEN GİDİYORUM'
Furkan Korkmaz ise nikah töreninde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, "Ben de emniyet mensubuyum ve çok da gurur duyarak yaptığım bir meslek. Kayın babamın izinden gidiyorum bende. Onların sayesinde biz buralardayız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, onlar için yapabileceğimiz en güzel şey onların unutulmamasıdır" diye konuştu.
Vali Ömer Faruk Coşkun da her zaman şehitlerin emanetlerinin yanında olduklarını belirtip genç çifte mutluluk diledi.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da "O makam arabası onların aracı. Onlara her türlü imkan fedadır. Şehidimizin kızının bu mutlu gününde birlikte olmak, bu güzel günün istek ve arzularını yerine getirmek bizi için bir emirdir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-18 20:08:32

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