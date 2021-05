Şehit kızı babasının mezarını ziyaret etti ardından nikah salonuna gitti Kahramanmaraş’ta şehidin kızı polis memuru ile dünya evine girdi

Kahramanmaraş’ta polis memuru Furkan Korkmaz ile evlenen şehit polis Halil Aksak'ın kızı Kübra Nur Aksak, önce babasının şehit mezarını ziyaret etti daha sonra nikah masasına gitti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2008'de terör örgütü PKK mensuplarıyla özel hareket polisleri arasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Halil Aksak'ın kızı Kübra Nur Aksak dünya evine girdi. Polis memuru Furkan Korkmaz ile evlenen Aksak için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, makam aracını şehit kızına gelin arabası olarak tahsis etti. Kübra Nur Aksak, eşi Furkan Korkmaz ile ilk olarak Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedilen babasının mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında dua edip, çiçek bırakan Aksak ve annesi Eşe Aksak duygusal anlar yaşadı. Babasının mezarında gözyaşı döken Kübra Nur Aksak, daha sonra nikah için Atatürk Parkı'ndaki nikah salonuna geçti.

Aksak, nikah masasına Cebeloğlu'nun kolunda geldi. Çiftin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıyarken, şahitleri de Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu oldu.

Kübra Nur Aksak, hem evlendiği hem de en mutlu gününde babasının silah arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Aksak, "Gönlü isterdi ki babam da burada olsun. Onun yerini aratmadıkları için o kadar çok mutluyum ki. Hepsiyle gurur duyuyorum. Tabi o beni şu an bir yerlerden izliyordur, görüyordur. Gönül isterdi ki yanımda olsun ama her zaman yüreğimde hissediyorum onu" dedi.

Furkan Korkmaz ise, nikah töreninde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, "Ben de emniyet mensubuyum ve çok da gurur duyarak yaptığım bir meslek. Kayın babamın izinden gidiyorum bende. Onların sayesinde biz buralardayız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, onlar için yapabileceğimiz en güzel şey onların unutulmamasıdır" diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun da her zaman şehitlerin emanetlerinin yanında olduklarını belirtip genç çifte mutluluk diledi.

