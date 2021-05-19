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Kızını taciz ettiği iddia edilen kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi

DHA

Kızını taciz ettiği iddia edilen kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla 'Kasten adam öldürme' suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Işık'ın (49) cezası Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Kadir Işık'ı 3 ay önce tahliye eden 1'inci Ceza Dairesi, son duruşmada Işık'a 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Kadir Işık, kızı Z.I.'yı taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti, ardından da çekiçle vurdu. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tamer Çetin, tedaviye alındı. Hastane tarafından 'Hayati tehlikesi yoktur' raporu verilen Çetin, birkaç saat sonra öldü.
KASTEN ÖLDÜRMEDEN 12 YIL 1 AY
Olayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemeye Tamer Çetin'in kızına ve kendisine gönderdiği taciz ve tehdit mesajlarını sunan Işık, öldürme kastının olmadığını söyledi. Yargılama sonunda Kadir Işık, önce müebbet hapse, ardından da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirimleriyle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
'ŞAHSA ENGEL OLMASAM KATLİAM YAPACAKTI'
Hem Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı hem de cumhuriyet savcısı kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Şubat'ta yaptığı duruşmada suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Kadir Işık'ın tahliyesine karar verdi. 2 yıl 7 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Kadir Işık, kendisini tahliye eden mahkemede son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Kadir Işık, meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Zira ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı. Bu durum kabul edilmese dahi yaşadıklarım karşısında korku, kaygı ve panik halinde bulunduğum göz ardı edilmemelidir. Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim" dedi.
Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı ise savcının yerel mahkemenin kararını sanık lehine istinafa taşıdığını belirterek, "Müvekkilde öldürme kastı yoktur, zira darbelerin yapıldığı yer bellidir. Maktul hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi yoktur, dolayısıyla yaralama fiili ile ölüm olayı arasındaki illiyet bağı halen şüphelidir" diye konuştu.
KASTEN DEĞİL, KASTIN AŞILMASI SURETİYLE
Duruşma sonunda mahkeme, yerel mahkemenin Kadir Işık'a 'Kasten adam öldürme' suçundan verdiği 12 yıl 1 ay hapis cezası kararını kaldırdı. Mahkeme oy birliğiyle Kadir Işık'ı 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle de indirim yaparak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Kadir Işık'ın tahliyesinde verilen adli kontrol kararını da kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-19 13:51:14

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