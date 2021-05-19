Başkan Güngör: "1 milyar liralık yatırımla 12 bin kişiye istihdam sağlanacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, projelerin hayata geçmesiyle birlikte 1 milyar liralık yatırımla 12 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Besi Organize Sanayi Bölesi Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Organize sanayi projeleriyle ilçelerdeki ticari potansiyeli ortaya çıkarmış olacaklarını söyleyen Güngör, "Özellikle Elbistan’ımızdaki projeyle besicilik faaliyetleri için modern, kapsamlı ve entegre tesisleri hayata geçirerek ilimizin tarım ve hayvancılık sektörünü güçlendireceğiz. Besi yönetim kurulu üyelerimizin de katkılarıyla istihdam, üretim ve gelir kaynaklarımızı artıracak bir yatırım daha hayata geçmiş olacağız" dedi.

Güngör, “Sistemli bir ticari faaliyet, inovatif uygulamalar, doğru strateji ve etkin pazarlama ile Elbistan ve Türkoğlu ilçelerimizdeki kalkınmayı inşallah hızlandıracağız. Sektörel değerlendirmeler, detaylı analizler ve potansiyel tahlilleriyle tespit ettiğimiz bu projelerimizle, 1 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırım fırsatı öngörüyoruz. Ayrıca, buralarda yaklaşık 12 bin hemşerimize de iş imkânı sağlanmış olacağız” diye konuştu.

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