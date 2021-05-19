Kahramanmaraş'ta öğrencilere trafik eğitimi

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Kahramanmaraş'ta öğrencilerde trafik kültürü oluşturmak ve sahip oldukları trafik bilgilerini geliştirmek amacıyla “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında online ortamda eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce “Trafik Dedektifleri Projesi” hazırlandı. Proje kapsamında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevli polis memurları tarafından online ortamda zoom üzerinden dört okulda toplam 700 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilmeye başlandı. Öğrencilere genel trafik konuları ve kuralları ile bilgiler aktarılırken, yapılan eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

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