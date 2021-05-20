Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı



Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibini tuşla yenerek şampiyon olan Anıl Kılıçsallayan'ı görüntülü arayarak tebrik etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Anıl Kılıçsallayan, dün akşam minderde Rus Rakibi Atsamaz Tebloev'i 7-2 öndeyken tuş ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'ye altın madalya kazandıran şampiyonu ilk tebrik eden isimlerden biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Anıl Kılıçsallayan'ı telefonla görüntülü arayarak tebrik eden Güngör, "Gözlerinden öpüyorum. Bizi gururlandırdın" dedi.

Anıl Kılıçsallayan ise Güngör'e teşekkür ederken, cuma günü Kahramanmaraş'ta olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güngör'ün Kılıçsallayan ile görüşmesi

Güngör ile Kılıçsallayan'ın yan yana fotoğrafıDHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-20 15:52:39



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