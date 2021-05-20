Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibini tuşla yenerek şampiyon olan Anıl Kılıçsallayan'ı görüntülü arayarak tebrik etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Anıl Kılıçsallayan, dün akşam minderde Rus Rakibi Atsamaz Tebloev'i 7-2 öndeyken tuş ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'ye altın madalya kazandıran şampiyonu ilk tebrik eden isimlerden biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Anıl Kılıçsallayan'ı telefonla görüntülü arayarak tebrik eden Güngör, "Gözlerinden öpüyorum. Bizi gururlandırdın" dedi.
Anıl Kılıçsallayan ise Güngör'e teşekkür ederken, cuma günü Kahramanmaraş'ta olacağını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güngör'ün Kılıçsallayan ile görüşmesi
Güngör ile Kılıçsallayan'ın yan yana fotoğrafıDHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-20 15:52:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.