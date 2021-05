100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan 12 çocuk annesi Esme Doğan’a, 100. doğum gününde çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Esme nine, 100. yaşını pasta keserek kutladı.

Elbistan’a bağlı Sarıyatak Mahallesi’nde yaşayan Esme Doğan, nüfus cüzdanında yazan tarihe göre tam 100 yaşına girdi. Bir asırlık ömrü yaylalarda ya da köyde hayvancılıkla geçen Esme nine, bugüne kadar hiç doğum günü kutlayamadı. 12 çocuğundan 3’ü hayatını kaybeden Esme teyze, geçtiğimiz günlerde 100. yaşına girdi. Esme ninenin 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Aile fertleri, Doğan’a 100. yaşına özel üzerinde "100" yazan pasta hazırladı. Esme nine, çocukları ve torunlarının kendisi için hazırlattığı pastadaki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Aile fertleri, asırlık çınarın elini öperek doğum gününü kutlarken, Esme nine de bu özel gün için hazırlanan sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Esme nineye bu özel sürprizi yapan aile fertleri, “Ailemizin asırlık çınarının ömrü, mücadele ve çalışmakla geçmiş. Yaylada ya da köyde hep hayvancılıkla uğraşmış. Bir de o dönemler doğum günü kutlama adeti olmadığı için bugüne kadar da hiç doğum günü kutlamamış. Çok zor şartlarda 12 çocuğa annelik yapmış. Çocuklarının 3’ünü toprağa vermiş. 23 tane de torunu var. Biz de 100.yaşına giren büyüğümüz için unutulmaz bir anı kalsın diye doğum gününü kutlamak istedik. Pastasını kestik. Kendisi de çok mutlu oldu. Onu bu şekilde mutlu görmek bizler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu” şeklinde konuştular.

