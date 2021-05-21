Çöp evden 7 kamyon çöp çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp evden 7 kamyon çöp çıktı

İHA

Çöp evden 7 kamyon çöp çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yabancı uyruklu bir kadının yaşadığı evden 7 kamyon çöp çıktı. Çöpler, Elbistan Belediyesi ekiplerince 2 günde temizlendi.
İlçe merkezindeki Kızılcaoba Mahallesi Yüceler Sokak’taki tek katlı evde yalnız yaşayan ve akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın, evinin odalarını çöple doldurdu. Çöp evden çevreye yayılan pis koku, sokaktaki diğer sakinleri rahatsız etti. Mahalle sakinleri, durumu Elbistan Belediyesi ekiplerine bildirdi. Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evdeki tonlarca çöpü 2 günde ancak temizleyebildi. Evden yaklaşık 7 kamyon çöp çıktı.
Aynı evin daha önceden de belediye ekipleri tarafından temizlendiği öğrenildi.
Evden etrafa yayılan kötü kokudan kurtulan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı
YEREL HABERLER 100 yaşına giren Esme nine ilk kez doğum günü kutladı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 tutuklama
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, ...
Huawei'nin açığını buldu Kahramanmaraşlı genç Huawei'nin açığını buldu, sesli asistanı devre dışı bıraktı Huawei, 19 yaşındaki lise mezunu Kaan Evkaya'ya çeşitli ekipmanlar ve kablosuz şarj kiti gönderdi Kaan Evkaya: "Hedefim yazlım mühendisi olabilmek ve ülkemizde yerli ve milli yazılımların sayısını artırmak"
YEREL HABERLER Huawei'nin açığını buldu Kahramanmaraşlı genç ...
Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 ...
Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonlarında 20 kişi ...
Yıllara meydan okuyan taş köprü turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yıllara meydan okuyan taş köprü turizme ...
Şehit kızı Zeynep'in tek hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek Babası özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu, Şırnak'ta PKK tarafından yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan 9 yaşındaki Zeynep Ademoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile külliyede görmek istiyor Zeynep, "Babam hayatta olsa onun hep mutlu olmasını isterdim. Babamın yüzümü görmesini ve onunla oyun oynamayı isterdim" diyerek gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Şehit kızı Zeynep'in tek hayali, Cumhurbaşkanı ...
Kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl ceza
YEREL HABERLER Kızını taciz eden şahsı öldüren babaya 5 yıl ceza
Sahtecilik ve insan ticareti operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sahtecilik ve insan ticareti operasyonunda 3 gözaltı
Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak çıktı
YEREL HABERLER Engelli sandalyesiyle geldiği hastaneden oynayarak ...
Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo: “Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformu oldu”
YEREL HABERLER Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo: “Instagram en ...
Başkan Mahçiçek: “Expo yenileme alanında herkesin bir dikili ağacı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Mahçiçek: “Expo yenileme alanında herkesin bir ...
Kahramanmaraş'ta öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta öğrencilere trafik eğitimi
Başkan Güngör: "1 milyar liralık yatırımla 12 bin kişiye istihdam sağlanacak"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "1 milyar liralık yatırımla 12 bin ...
Kızını taciz ettiği iddia edilen kişiyi öldüren babanın cezası 5 yıla indi
YEREL HABERLER Kızını taciz ettiği iddia edilen kişiyi öldüren ...
Kahramanmaraş'ta çöpten üretilen elektrik 15 bin haneyi aydınlatıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çöpten üretilen elektrik 15 bin ...