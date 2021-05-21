Çöp evden 7 kamyon çöp çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yabancı uyruklu bir kadının yaşadığı evden 7 kamyon çöp çıktı. Çöpler, Elbistan Belediyesi ekiplerince 2 günde temizlendi.

İlçe merkezindeki Kızılcaoba Mahallesi Yüceler Sokak’taki tek katlı evde yalnız yaşayan ve akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen yabancı uyruklu kadın, evinin odalarını çöple doldurdu. Çöp evden çevreye yayılan pis koku, sokaktaki diğer sakinleri rahatsız etti. Mahalle sakinleri, durumu Elbistan Belediyesi ekiplerine bildirdi. Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evdeki tonlarca çöpü 2 günde ancak temizleyebildi. Evden yaklaşık 7 kamyon çöp çıktı.

Aynı evin daha önceden de belediye ekipleri tarafından temizlendiği öğrenildi.

Evden etrafa yayılan kötü kokudan kurtulan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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