Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 tutuklama



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada M.K.'yı (41) takibe aldı. Şüpheli, uyuşturucu satarken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Bir diğer uyuşturucu satıcısı E.K.'nın da (40) uyuşturucu satma hazırlığında olduğu bilgisini alan polis, şüpheliyi otomobiliyle seyir halindeyken yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanma anı kameralara da yansıyan E.K. gözaltına alındı.

E.K. ile M.K.'nın araçlarında ve adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-21 19:03:46



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