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Diyetisyen Bektaşoğlu; “Obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor”

İHA

Diyetisyen Bektaşoğlu; “Obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artıyor”

Diyetisyen Melike Bektaşoğlu, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını belirterek gün geçtikçe obezite hastalığının görülme sıklığının arttığını söyledi.
Özel Sular Vatan Hastanesi Diyetisyen Melike Bektaşoğlu, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerektiğine söyledi.
Obezitenin tedavisinde tıbbi beslenme tedavisinin anahtar rol oynadığını söyleyen söyleyen Bektaşoğlu, "Obezitede beslenme tedavisi ile vücut ağırlığının, boya göre olması gereken (BKİ= 18.5 24.9 kg/m2) düzeye indirilmesi hedeflenmelidir. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisinin bireye özgü olduğu unutulmamalıdır. Başlangıçta belirlenen hedefler, bireyin olması gereken ideal ağırlığı olabildiği gibi, ideal ağırlığının biraz üzerinde de olabilir. Uygulanacak zayıflama diyetleri yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri ile uyumlu olmalıdır. Amaç, bireye doğru beslenme alışkanlığı kazandırılması ve bu alışkanlığını sürdürmesidir. Vücut ağırlığı boya göre olması gereken (BKİ= 18.5 24.9 kg/m2) düzeye geldiğinde tekrar ağırlık kazanımı önlenmeli ve kaybedilen ağırlık korunmalıdır” dedi.
Egzersiz tedavisinin ağırlık kaybını sağlamadaki etkisi halen tartışmalı olsa da, fiziksel aktivitenin yağ dokusu ve karın bölgesindeki yağlanmayı azalttığı, diyet yapıldığında görülebilen kas kütle kayıplarını önlediğini kaydeden Bektaşoğlu, şöyle devam etti:
"Egzersiz tedavisi ile, tıbbi beslenme tedavisini destekleyici nitelikte bireylerin ağırlık kazanımları engellenebilmekte, zayıflama ve tekrar ağırlık kazanmanın önlenmesi sağlanmaktadır. Yetişkinlerin her gün ortalama 30 dakika orta şiddette egzersiz yapması önerilmektedir. Bu düzey bir aktivite günlük 840kj (200kkal) enerji tüketimini sağlar. Obez kişilerde her gün fiziksel olarak aktif olmak amaçlanmaktadır. Enerji harcaması kişinin vücut ağırlığı ve aktivite şiddetine göre değişir.Obez bireyde, egzersiz programının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli konular, enerji harcamasını artırırken yaralanma riskinin en düşük düzeyde tutulmasıdır. Önerilen egzersiz programı, bireye özgü olmalı, eğlenceli, uygulanabilir ve bireyin günlük yaşam alışkanlıkları ile uyumlu olmalıdır” ifadesini kullandı.

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