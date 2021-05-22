Başkan Güngör, “Kadim geleneklerimizi yaşatacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren esnaflarla buluşarak, "Geleneksel el sanatlarımızı, mimari dokumuzu yaşatacağız ve koruyacağız” dedi.

Çarşıda hem kuyumcu esnafı hem geleneksel el sanatlarının olduğu, hem de yöresel ürünlerin ticaretinin gerçekleştirildiği alanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Güngör, "Tarihi Kapalıçarşı’nın büyük bir kısmında restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir kısmında da devam ediyoruz. Özellikle bu sene cephe yaptığımız cephe iyileştirme projemizde İş Bankası ve Ulu Camii arasındaki bölgeyi yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Özellikle kuyumcu esnaflarımızın sergileri, bakırcılık ile ceviz oyma ürünlerimizin satıldığı bu alanlarda iyileştirme yaparak ticari faaliyetin devamlılığını sağlamaya, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya gayret ediyoruz. Kuyumculuk sektöründe Türkiye’de ikinci şehir durumundayız. Çalışmalarımızla şehrimiz bu alanda hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir takı tasarım merkezi haline geldi. Biz de bu altyapının gelişmesi için gayret ediyoruz” ifadesini kullandı.

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