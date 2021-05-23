TOKİ'den Çağlayancerit'e 2 okul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 2 yeni okul inşa edecek.
Alınan bilgiye göre, konut üretimlerinin yanı sıra eğitim yatırımlarına da devam eden TOKİ, Çağlayancerit ilçesinde 2 yeni okul hayata geçirecek.
Fatih Mahallesinde 12 derslikli eğitim binası, İstiklal Mahallesinde 24 derslikli eğitim binası ve atölye binası ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi 28 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
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