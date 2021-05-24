Kahramanmaraş’ta üzerlerinden sikke çıkan 2 kişi gözaltına alındı

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Kahramanmaraş’ta üzerlerinden Roma dönemine ait 2 sikke çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapıçam Extrem Park önünde uygulama esnasında durdurulan otomobil içerisinde bulunan M.K (31) ve H.D. (38) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet sikke ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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