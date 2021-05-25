Apartman dairesinde kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Kahramanmaraş’ta bir apartman dairesinde kumar oynayanlara yönelik düzenlenen baskında yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde bir site içerisindeki dairede kumar oynayanlara yönelik baskın yaptı. Apart daire içerisinde kumar oynamak için hazırlanan masada iskambil kağıtları ile biri kadın 8 kişi yakalandı. Masa üzerinde kumarda kullanıldığı değerlendirilen 580 lira para, yapboz kağıdı, iskambil kağıdı ele geçirildi. Daireyi kiralayanla birlikte toplam 8 kişiye kumar oynamaktan ve pandemi kurallarını ihlal etmekten 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

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