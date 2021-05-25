Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın pamuk temizleme bölümünden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-25 10:17:31
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