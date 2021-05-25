Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

DHA

Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti


Ömer KOÇ-İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde koronavirüse yakalanan Musa Avcı (88) 12 Şubat'ta, kızı Nurdan Avcı (51) 4 Mayıs'ta, damadı Mehmet Temiz (61) 15 Mayıs'ta, eşi Esma Avcı (78) ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Mehmet Temiz'in eşi Tuncay Temiz'in ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Musa Avcı, 3 ay önce bir rahatsızlığından dolayı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından burada yaşayan kızı Nurdan Avcı'nın yanına giden ve bir süre sonra rahatsızlanan Musa Avcı, tekrar özel hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Musa Avcı, hastanede tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 Şubat'ta hayatını kaybetti. Avcı, daha sonra memleketi Andırın'da toprağa verildi.
Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Esma Avcı da bir süre sonra kızları Nurdan Avcı, Tuncay Temiz ve damadı Mehmet Temiz ile birlikte koronavirüse yakalandı. 4 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Durumları ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Nurdan Avcı 4 Mayıs'ta, eniştesi Mehmet Temiz 15 Mayıs'ta, annesi Esma Avcı ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 hafta içerisinde ölen anne ile kızı ve damadı Andırın'da son yolculuklarına uğurlandı.
'BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN'
Babasını, annesini, ablasını ve eniştesini koronavirüse kurban veren Niyazi Avcı, çok büyük acı yaşadıklarını söyledi. Şubat ayında babasını, bu ay içerisinde ise annesi, ablası ve eniştesini peş peşe toprağa verdiğini belirten Avcı, "Dünyayı saran bu korona illetinde ne yazık ki biz de ailemizden 4 kişiyi kaybettik. Şubat ayında babamı, mayıs ayında ablamı, eniştemi ve annemi kaybettik. Büyük ablamın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Rabbim bu acıları başka insanlara göstermesin. Herkesin bu hastalığa dikkat etmesi elzemdir. Herkese tavsiyem, bu hastalığı hafife almayın, dikkat edin. Herkes aşısını olsun, rabbim devletimizin de yokluğunu vermesin" dedi.
'ALLAH'IM BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN'
Koronavirüs nedeniyle daha önce dedesi, ninesi, teyzesi ve babasını kaybeden Ercan Temiz de  annesi Tuncay Temiz'in  Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Koronavirüsün hayatlarına kabus gibi çöktüğünü ve en sevdiklerini ellerinden aldığını ifade eden Ercan Temiz, şu an tek dileğinin iyileşmesi için yanı başında beklediği annesiyle hastaneden yürüyerek çıkmak olduğunu kaydederek, "Koronavirüs nedeniyle ilk olarak Şubat ayında dedem hayatını kaybetti. Daha sonra 4 Mayıs'ta teyzem vefat etti. 15 Mayıs'ta ise babam vefat etti. Babamı defnederken entübe olan ninem ise 19 Mayıs'ta vefat etti. Şimdi annem yoğun bakımda tedavi görüyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.
'ÖLDÜRÜYOR, SÜRÜNDÜRÜYOR'
Koronavirüsün şakasının olmadığını, o nedenle insanlardan tedbirlere uymalarını da isteyen Ercan Temiz, "Annem ve babam birinci doz aşılarını olmuşlardı. İkinci doz aşıyı olamadan hastalığa yakalandılar. Herkesin tedbirlere uymasını istiyorum. Çünkü bu hastalık öldürüyor, öldürmese bile insanı süründürüyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ-İskender ZENGİN
2021-05-25 12:15:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekstil fabrikasının deposunda yangın
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasının deposunda yangın
Uğur böceklerinden görsel şölen Çimen Dağı zirvesinde Uludaz Tepesini adeta kırmızıya boyayan uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Uğur böceklerinden görsel şölen Çimen Dağı zirvesinde ...
Yarım asırlık nalbant, son çivileri çakıyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık nalbant, son çivileri çakıyor
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Apartman dairesinde kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
YEREL HABERLER Apartman dairesinde kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 ...
Nesli tükenmekte olan turaç kuşunu fotoğrafladı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan turaç kuşunu fotoğrafladı
Yanan lastiklerin dumanı gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Yanan lastiklerin dumanı gökyüzünü kapladı
4 gün önce açılan iş yerini soydular Cam balkon işi yapılan iş yerine giren hırsızlar 11 bin liralık malzemeyi alıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER 4 gün önce açılan iş yerini soydular Cam balkon işi ...
Kahramanmaraş'ta "Hasta Taksi" uygulaması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Hasta Taksi" uygulaması
Kahramanmaraş’ta üzerlerinden sikke çıkan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta üzerlerinden sikke çıkan 2 kişi ...
"Mağara Gözü" doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
YEREL HABERLER "Mağara Gözü" doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta kedi kurtarma operasyonu Apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kedi kurtarma operasyonu Apartman ...
TOKİ'den Çağlayancerit'e 2 okul
YEREL HABERLER TOKİ'den Çağlayancerit'e 2 okul
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
"Ayı gülü" çiçeğini koparmanın cezası 80 bin 465 lira
YEREL HABERLER "Ayı gülü" çiçeğini koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor Kahramanmaraş'ta bir köyden girilip diğerinden çıkıldığı tahmin edilen mağara, devasa sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerini karşılıyor
YEREL HABERLER Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor Kahramanmaraş'ta ...