Polisten kaçış uzun sürmedi

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Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 3 kişi kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan polis ekibi şüphe üzerine 44 plakalı bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü ve araçtaki 2 kişi kaçmaya başladı. Polisin anons etmesi üzerine olay yerine gelen yardımcı polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişi emniyete götürüldü.

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