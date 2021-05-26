Taşerondan kadroya geçemeyen hükümlüler için emsal karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşerondan kadroya geçemeyen hükümlüler için emsal karar

DHA

Taşerondan kadroya geçemeyen hükümlüler için emsal karar


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçe Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan, ancak eski hükümlü olduğu gerekçesiyle kadroya alınmayan S.H., açtığı davayı kazandı. S.H.'nin avukatı Muhammed Burak Hurç, temyize gönderilen dosyanın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onaylandığını belirterek, "Karar, emsal nitelikte bir karardır. Bu vesileyle müvekkilim eski hükümlü kadrosuyla beraber belediyenin kurmuş olduğu şirket içerisinde görevini ifa etmeye başlamıştır" dedi.
Göksun Belediyesi'nin düzenlediği ihaleyi kazanan taşeron şirkette çalışan işçiler, 2018 yılında taşeron işçilere verilen kadroya alınma hakkından yararlandı. Ancak eski hükümlü S.H., sabıka kaydı nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekçe gösterilerek kadroya alınmadı. Bunun üzerine S.H., avukatı Muhammed Burak Hurç aracılığıyla belediyeye başvurdu, ancak kadro talebine olumsuz yanıt aldı. Belediyenin kararını Kahramanmaraş Valiliği İtiraz Komisyonu'na taşıyan, ancak buradan da olumsuz yanıt alan Hurç, İdare Mahkemesi'ne dava açtı.
`ARŞİV KAYDININ SİLİNME SÜRELERİ ÇOK UZUN´
Mahkeme, talebini kabul ettiği S.H.'nin eski hükümlü olması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5 maddesinde belirtilen şartları taşımadığının sabit olduğuna değinerek, şu kararı verdi:
"Davacı hakkında memnu hakların verilmiş olması hukuken eski hükümlü olduğu gerçeğini değiştirmediği, memnu hakların iadesine karar verilmiş olsa dahi arşiv kaydının silinmesine dair kanunlarımızda öngörülen sürelerin çok uzun olması ve davacının eski hükümlü olması durumunun her iş başvurusunda karşına çıkacağı gerçeği karşısında davalı idarece davacının başvurusunun 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23'üncü maddesi hükümlerine göre ortaya çıkan yeni hukuki duruma göre değerlendirilmeyip reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir."
KARAR KESİNLEŞTİ, BELEDİYE İŞE BAŞLATTI
Göksun Belediyesi, dosyayı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne götürerek itiraz etti. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu belirtip istinaf başvurusunun reddine, temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak oy birliği ile karar verdi. Karar üzerine Göksun Belediyesi, bünyesinde kurulu şirkette S.H.'yi işe başlattı.
`EMSAL BİR KARAR´
Muhammed Burak Hurç, S.H.'nin 20 yıl önce işlediği bir suçtan dolayı sabıkasının bulunduğunu ve bunun taşerondan kadroya geçmesinde bir sakınca olmadığını söyledi. Dava açmadan önce gerekli yerlere başvuruları yaptıklarını, ancak her defasında ret cevabı aldıklarını anlatan Hurç, şöyle konuştu:
"Göksun Belediyesi, Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşımadığı gerekçesiyle müvekkilimi işe almadı. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne açmış olduğum dava neticesinde mahkeme, yapılan yargılamada müvekkilimin her ne kadar eski hükümlü olsa da ülkemizde adli sicil kayıtlarının silinme sürelerinin uzun olması ve her yeni işe başvuru yaptığında bu hükmün önüne çıktığı gerekçesiyle haksız ve hukuka aykırı olan işlemin iptaline karar verdi. Davalı kurum tarafından dosya, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi yürütmeyi durdurma istemli olarak. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi´nde yürütmeyi durdurma talebi reddedildi, akabinde de ilk derece mahkeme tarafından verilen karar onandı. Bu karar, emsal nitelikte bir karardır. Bu kararla beraber adli sicil kayıtlarının silinme sürelerinin uzun olması ve artık topluma adapte olmuş insanların çalışmasına engel bir durumun ortadan kalkması kararıdır. Aynı durumda olan eski hükümlü işçilerin de kurumlara başvuru yaparak geçici 23'üncü maddede belirtilen hususlar yönünden talepte bulunmaları gerekir. Bu talepler aslında belediyenin içerisinde kurulmuş olan şirketlerin talebe bağlı olmaksızın işçiyi işe başlatması gerekir. 50 işçinin altında olan yerlerde limitet şirketi, 50 işçiden fazla olan yerlerde de anonim şirketleri kuruldu. Bu şirketler bünyesinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu vesileyle müvekkilim eski hükümlü kadrosuyla beraber belediyenin kurmuş olduğu şirket içerisinde görevini ifa etmeye başlamıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-26 09:33:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten kaçış uzun sürmedi
YEREL HABERLER Polisten kaçış uzun sürmedi
Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta 12 Şubat'ta korona virüse yakalanan Musa Avcı, 4 Şubat'ta kızı Nurdan Avcı, 15 Mayıs'ta damadı Mehmet Temiz ve son olarak 19 Mayıs'ta eşi Esma Avcı koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Aynı aileden 4 kişi korona virüsten hayatını ...
Kahramanmaraş’ta kaybolan kız çocuğu Mersin’de bulundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaybolan kız çocuğu Mersin’de ...
812 yaşındaki çınar duvardan kurtarıldı
YEREL HABERLER 812 yaşındaki çınar duvardan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 3 ilçeye 57 bin metrekarelik kilit parke yol
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 3 ilçeye 57 bin metrekarelik kilit ...
Yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Yoğurt kovasında uyuşturucu ticaretine 17 yıl hapis ...
Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme
YEREL HABERLER Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme
Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Tekstil fabrikasının deposunda yangın
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasının deposunda yangın
Uğur böceklerinden görsel şölen Çimen Dağı zirvesinde Uludaz Tepesini adeta kırmızıya boyayan uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Uğur böceklerinden görsel şölen Çimen Dağı zirvesinde ...
Yarım asırlık nalbant, son çivileri çakıyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık nalbant, son çivileri çakıyor
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Apartman dairesinde kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
YEREL HABERLER Apartman dairesinde kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 ...
Nesli tükenmekte olan turaç kuşunu fotoğrafladı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan turaç kuşunu fotoğrafladı
Yanan lastiklerin dumanı gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Yanan lastiklerin dumanı gökyüzünü kapladı
4 gün önce açılan iş yerini soydular Cam balkon işi yapılan iş yerine giren hırsızlar 11 bin liralık malzemeyi alıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER 4 gün önce açılan iş yerini soydular Cam balkon işi ...
Kahramanmaraş'ta "Hasta Taksi" uygulaması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Hasta Taksi" uygulaması
Kahramanmaraş’ta üzerlerinden sikke çıkan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta üzerlerinden sikke çıkan 2 kişi ...
"Mağara Gözü" doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
YEREL HABERLER "Mağara Gözü" doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor