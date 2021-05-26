Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek



Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki kapalı pazar yeri, çatısına kurulacak güneş enerjisi santrali (GES) ile yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek.

Adnan Menderes Bulvarı´ndaki, çevresinde yüksek binalar bulunmadığı için günün her saati güneş gören kapalı pazar yeri, çok yakında üreteceği elektrik ile ilçe ekonomisine katkı sağlayacak. Elbistan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanan yüklenici firmanın çalışmaları devam ederken, pazar yerinin 7 bin 600 metrekarelik çatısı üzerine yerleştirilecek 1530 güneş paneli sayesine elektrik enerjisi üretecek olan GES'in kurulu gücü 500 kilovat olacak.

'KENDİSİNİ 3 YILDA AMORTİ EDECEK'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çalışmaların çok yakında tamamlanacağını, ilçe halkının taze meyve ve sebzesini temin ettiği pazar yerinin bundan sonra elektrik de üreteceğini söyledi. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların çok önemli olduğunu, su nedenle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Gürbüz, GES'in tamamen çevreci olduğunu kaydetti. Başkan Mehmet Gürbüz şöyle devam etti:

"Elbistan Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmekle ilgili bir proje gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare bir alan üzerinde yapmış olduğumuz GES projemiz bir hafta içerisinde tamamlanacak. Yürütülen bu proje ile sokak aydınlatmalarından rekreasyon alanlarına, kamu ortak alanlarından belediye hizmet alanlarına varıncaya kadar belediyemizin karşılamış olduğu tüm fatura giderleri GES projemiz aracılığıyla karşılanmış olacak. Projenin kendisini 3 yılda amorti etmesi bekleniyor. Yıllık 1 milyon lira gelir elde edeceğiz. Burada daha önce ödemiş olduğumuz faturaların üzerine herhangi bir kaynak koymayacağız. Proje kendi kendini amorti etmiş olacak. Yaklaşık 17 yıl da belediyemize gelir sağlamış olacağız. Üreten, kalkınan, gelişen bir Elbistan için şehrimize hayırlı olmasını diliyorum"DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Ömer KOÇ

2021-05-26 09:47:39



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