Fabrika yangını büyümeden söndürüldü

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Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş Adana karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Tekstil fabrikasının pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın diğer balyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında pamuk balyaları zarar görürken, can kaybı yaşanmadı. Yangın sonrası polis inceleme başlattı.

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