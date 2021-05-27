Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 6 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 94 adet extacy hap, 2 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olaylarla ilgisi bulunan M.D. (34), İ.H.D. (41), S.K. (21) D.S. (35), A.Ş. (41) ve A.S. (29) yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

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