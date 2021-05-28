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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçiyi jandarma kurtardı

DHA

Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçiyi jandarma kurtardı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Şahinkayası Mahallesi'nde Yahya Kılınç, hayvanlarını otlatırken keçilerinden 17'si kayalıklara tırmandı. Ancak keçiler çıktıkları kayalıktan inemedi. Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan keçilerin yemek ve su olmadığı için ölmesinden endişelenen Yahya Kılınç jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden JAK timleri, keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara tırmandı. Askerler daha sonra ip bağladıkları keçileri bulundukları yerden indirmeye başladı.
JAK timinin 5 saatlik çalışması sonunda, 17 keçiyi kayalıklardan kurtarılıp, Yahya Kılınç'a teslim edildi. Yahya Kılınç, JAK timine teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-05-28 21:51:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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