Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçiyi jandarma kurtardı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 17 keçi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Şahinkayası Mahallesi'nde Yahya Kılınç, hayvanlarını otlatırken keçilerinden 17'si kayalıklara tırmandı. Ancak keçiler çıktıkları kayalıktan inemedi. Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan keçilerin yemek ve su olmadığı için ölmesinden endişelenen Yahya Kılınç jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden JAK timleri, keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara tırmandı. Askerler daha sonra ip bağladıkları keçileri bulundukları yerden indirmeye başladı.

JAK timinin 5 saatlik çalışması sonunda, 17 keçiyi kayalıklardan kurtarılıp, Yahya Kılınç'a teslim edildi. Yahya Kılınç, JAK timine teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-05-28 21:51:25



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