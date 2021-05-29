Kahramanmaraşlı Sporculardan 5 madalya

Kahramanmaraşlı sporcular, serbest güreş ve paralimpik yüzme branşlarında Avrupa’da Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 5 madalyayla döndü.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 16 22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz’in Maderia Adası’nda düzenlenen ve toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Büyükşehir sporcularından Sevilay Öztürk, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye’nin toplamda 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı şampiyonada toplamda 4 madalya Kahramanmaraş hanesine yazılmış oldu. Büyükşehir sporcusu Anıl Kılıçsallayan ise 17 23 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 125 kiloda şampiyon oldu. Türkiye Güreş Milli Takımı’nın şampiyonada kazandığı 3 altın madalyadan biri Kahramanmaraş’tan geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.