Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) EXPO konferansına canlı bağlantı ile katılarak son durumla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Pandemi sebebiyle sanal ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) konferansına, AIPH Başkanı Bernard Oosterom, Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Fuarlar Komitesi Üyesi Kevin Chung, Expo Türkiye Temsilcisi ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Uluslararası İlişikler Yöneticisi Elena Terekhova ve Onikişubat Belediyesi Müdürleri katıldı.

Katılımcıların son 6 aydaki ilerleme raporunu sundukları konferansta, Expo 2023 Kahramanmaraş’taki gelişmeler AIPH yöneticilerine detaylı bir şekilde anlatıldı.

AIPH Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom toplantıda, “Bahçecilik endüstrisi zorlayıcı bir süreç olmasının yanı sıra yeşil hayatın benimsenebilmesi için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Expo ile beraber bu temanın öne çıkarılması, gösterilmesi ve öneminin farkettirilebilmesi adına Kahramanmaraş’ta çok önemli fırsat sunacaktır” dedi.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise, “Expo ile birlikte sürdürülebilir sağlıklı ve yeşil alan temasının öne çıkacağı ve pek çok ülkeden katılımcının beklediği bu inanılmaz organizasyona AIPH delegeleri olarak biz de katılmayı heyecanla beklemekteyiz” dedi.

Başkan Mahçiçek’in katılımcılara yaptığı konuşmada, Expo 2023 Kahramanmaraş projesinin, nasıl Expo sonrası dönemi de kapsayan bir şehirleşme projesine dönüştüğünü anlattı.

AIPH yönetim kurulu üyeleri projedeki ilerlemeleri ilgiyle izleyerek Başkan Mahçiçek’i tebrik ettiler.

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