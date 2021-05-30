Lazer epilasyon yaptırdı, kolları yandı

Kahramanmaraş’ta bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran A.E.’nin kollarında birinci derece yanıklar oluştu.

Dulkadiroğlu ilçesindeki güzellik merkezine giden A.E., 22 Mayıs’ta lazer epilasyona girdi. Seans sırasında kolunda yanıklar oluşan A.E., “Kolumda yanıklar oluştuğunda lazer epilasyonunu uygulayan kişi bana ‘kullandıkları yeni cihazın farklı olduğundan dolayı yanıkların oluştuğunu, kısa zamanda geçeceğini’ söyledi. Seans sırasında kolumun ağrıdığını ve yandığını söylememe rağmen kendileri ağrıların ‘geçeceğini’ söyledi” dedi.

Epilasyonun tamamlanmasının ardından evine giden A.E., ağrıların arttığını belirterek, “Seans sırasında vücudum ve kollarımda acı duyduğumu bildirmeme rağmen ‘acının normal’ olduğu ve bir süre sonra geçeceği söylendi. Kolumdaki yanıklar dayanılmayacak düzeyde acımaya başladı. Ağrıların artmasından dolayı ertesi gün Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Hizmet binasındaki acil servise gittim. Doktor ‘Yanığın aşırı olduğunu, kalıcı olabileceğini ve uzman doktora görünmem gerektiğini’ söyledi” ifadelerini kullandı.

Hastaneye giden ve kollarında birinci dereceden yanıklar olduğu tespit edilen A.E., “Şikayetçiyim ve şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim. Benim başıma gelenler bir başkasının başına gelmesin. Ben yandım başkası yanmasın” dedi.

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