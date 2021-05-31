Evin istinat duvarına giren yılan korkuttu

Kahramanmaraş’ta bir evin istinat duvarındaki yılan itfaiye tarafından çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Uzunoluk Caddesi üzerindeki bir evin istinat duvarında yılan olduğunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, ellerindeki ekipmanlarla yaklaşık bir metrelik yılanı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Çevredekilerin korku dolu bakışları arasındaki yılanı yakalama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.