Kahramanmaraş’ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı

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Kahramanmaraş’ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş’ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonunda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.N. yakalandı.

Meslekten ihraç edilen eski polis memuru hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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