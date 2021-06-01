Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı

Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana yolu üzeri Malik Ejder Türbesi güneyindeki buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 5 dönüm buğday tarlası yandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.