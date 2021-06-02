Siyam ikizleri el emeği ürünlerini sergiledi Kahramanmaraş’ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla hazırlanan sergide, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun el emeği ürünleri ilgi gördü

Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla hazırlanan sergide el emeği ürünlerini sergiledi.

Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi ile Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerce yıl içerisinde hazırlanan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin sürprizi ise siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun oldu. Siyam ikizleri, yaptıkları ahşap, taş boyama, makrome gibi ürünleri sergiledi.

Siyam ikizlerinden Ayşe Tanrıkulu, sergiledikleri ürünleri pandemi sürecinde evde hazırladıklarını söyledi. Tanrıkulu, "El sanatlarıyla ilgili bir şeyler yapmak istedik. Pandemi sürecinde birbirinden güzel ürünler hazırladık. Taş boyama, makrome, takı, bebek ve battaniye gibi ürünleri hazırladık. Herkes ilgi gösterdi, çok teşekkür ederim" dedi.

Sergi hakkında yetkililerden bilgi alan, siyam ikizlerinin yapmış olduğu ürünlerin standını ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Siyam ikizlerimiz şu an üniversitemizin uzaktan eğitim programına devam ediyorlar. Dolayısıyla, aktif olarak eğitim devam etmeyince alternatif olarak Olgunlaşma Enstitüsünün programına dahil oldular. Bu şekilde üretici halde birçok ürün ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Serginin açılışına, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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